Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa tribün liderlerinden 48 yaşındaki, 3 çocuk sahibi Yüksel Ustahüseyin, geçtiğimiz cumartesi günü iftara gitmek için bina önünde beklediği esnada düzenlenen kanlı pusuda hayatını kaybetti. Sevenlerini gözyaşlarına boğan Ustahüseyin'e düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıkıt. Görüntülerde Ustahüseyin bina önünden bekeldiği esnada bir araca ve bir motosiklet yaklaşıyor. Önce araç Ustahüseyin'e ateş ediyor ve hemen ilerliyor. Ardından motosiklet geliyor ve 48 yaşındaki Ustahüseyin'e ateş açıyor ve tribün lideri oracıkta yere yığılıyor.

GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN VURULDU

Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı. Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı. 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.

KANLI PUSU KAMERALARA YANSIDI

Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüyor. Ustahüseyin ise sokakta arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Bir süre sonra otomobil ve motosiklet sokağa girerek ilerliyor. İlk olarak otomobildeki saldırgan aracın kapısını açarak Ustahüseyin’e ateş açıyor. Hemen ardından gelen motosikletli ise çapraz ateşe alarak ikinci ateşi açıyor. Saldırganlar hızla uzaklaşırken, Ustahüseyin ise yere yığılıyor. Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçışıyor.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yüksel Ustahüseyin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin S.S. ve B.B. olduğunu tespit etti.

'İNTİKAM ALINDI' NOTU PAYLAŞAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Saldırgan S.S.’nin sosyal medya hesabından “intikam alındı” notunu paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adreslerine yaptığı baskınlarda saldırganları bulamadı. Polisin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

OLAYDAN HEMEN ÖNCE SİLAHINA EL KONMUŞ

Yüksel Ustahüseyin’in olaydan saatler önce polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancasına el konulduğu ve Ustahüseyin’in serbest kaldığı ortaya çıktı. Öte yandan aile, yakınları ve taraftarlar tarafından hastane morgundan cenazesi alınan Yüksel Ustahüseyin, önceki gün Büyük Piyalepaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tuzla’da toprağa verildi.

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