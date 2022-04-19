Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefon görüşmesi yapacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti MYK toplantısında İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik sert müdahaleleri de gündeme geldi.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZE SAYGI GÖSTERMELİSİNİZ”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği söyleyen Erdoğan’ın “Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Sayın Herzog’la da bu çerçevede konuşacağız." dedi. Erdoğan’ın Herzog’a “Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz” şeklinde konuşacağı belirtildi.

ERDOĞAN HERZOG GÖRÜŞMESİ

Erdoğan ve Herzog son olarak 1 Nisan’da telefonla görüşmüştü. Görüşmede Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya girmelerinin engellenmemesinin altı çizilmişti. Erdoğan Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa’nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerinin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyetinin sürdürülmesi beklentisini yenilemişti.

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