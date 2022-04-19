Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi" denildi

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Bakanlıktan dün yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu'yla ilgili şu bilgiler paylaşılmıştı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı “PENÇE-KİLİT OPERASYONU” başlatılmıştır.

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alınmıştır.

Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulmuştur.

Hava kuvvetlerimiz, ateş destek vasıtalarımız, ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen Komandolarımız ve Özel Kuvvet unsurlarımız karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etmiştir.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

Harekât sırasında; sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Damarlarını kopardık! İşte Pençe-Kilit Operasyonu'nun detayları İlk olarak 400 bordo berelinin girdiği alana daha sonra iki bin kişilik komando takviyesi yapıldı. Şu ana kadar 18 stratejik nokta ele geçirildi ve Mehmetçik buralarda üslendi. Fransızların inşa ettiği 30-35 km’lik tünellere de girildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 51. madde detayı: ‘Türkiye meşru müdaafa hakkını kullandı’ AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamala yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin meşru müdaafa hakkını kullanarak Pençe-Kilit operasyonunu başlattığını söyledi. Çelik, operasyonun BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıldığını dile getirdi.

Son dakika: Pençe Kilit'te 19 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı. Hem karadan hem havadan başlatılan operasyonda 19 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.