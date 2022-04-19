Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

"İstanbul'daki görüşmeden sonra umutlarımız artmıştı. Ancak Buça'dan gelen görüntüler sonrası umudumuz azalmıştı. Ancak ne olursa olsun savaşı durdurmamız lazım.

"BATI'NIN İSLAMOFOBİK SALDIRILARI"

Ramazan ayında artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Biz Müslümanlar olarak ırkçı saldırıların insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Her türlü saldırının karşısında olmalıyız. Her türlü ırkçılığa karşı mücadeleyi de sürdürmemiz gerekiyor.

Düşünce ya da ifade özgürlüğü olarak görülüyor. Kutsala ya da camiye saldırmak ifade özgürlüğü değildir. Bu neo Nazi'nin bir göstergesi. PKK sahip çıkarken de böyle söylüyorlar. DAEŞ'e fırsat vermiyorlar ama. Biz bakanlık olarak tepkimizi ortaya koyuyoruz.

TÜRKİYE'NİN GAYRETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Herkes Türkiye'nin rolünün daha büyük önem arz ettiğini görüyor. Seçimlerden sonra, ilk olarak bu ülkeye ziyaret yaptım ve bu tesadüf değil. Macaristan komşumuzda savaş olmasını istemiyor. Barış ve güvenlik istiyoruz. Türkiye'nin gayretlerini, aracılığını taktirle karşılıyoruz. Umarız bu çabalar başarıya ulaşır.

"ARASAMDA BİR SAAT HİKAYE ANLATACAKLAR"

Pek çok yerde İslam karşıtı eylemler yapılıyor. Mescid-i Aksa'da ölen Filistinli sayısı 18, yaralananlar 200'den fazla. Ramazan ayında bu artış tesadüf değil. Özellikle Batı'da Neo-Nazi destekleniyor. Son zamanlarda desteğini kaybeden ırkçı partiler daha da fanatikleşti. Biz İslam düşmanlığının ve ırkçılığın insanlık suçu olduğuna inanıyoruz.

Irkçılığa karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemiz gerekiyor. İsveç bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin kutsalına saldırmanın ifade özgürlüğü ile bir bağı var mı yok. Bu artan Neo Nazi'nin bir etkisi. Şimdi arasam 'bizim ülkemizde ifade özgürlüğü var' diyecekler, bir saat hikaye anlatacaklar. Sadece kınama ya da açıklama yapmayıp her türlü ırkçılığa karşı işbirliği yapıp mücadelemizi sürdürmeliyiz."