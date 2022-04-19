Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'ye büyük darbe vuruldu. Kocaeli'de büyük bir eylem hazırlığı yapan terörist ekipler tarafından yakın takibe alınınca planları tek tek deşifre oldu ve Terörle Mücadele ekipleri terör örgütüne eylemlerini yapamadan darbeyi indirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kocaeli’de toplu taşıma araçlarına kundaklama eylemi yapacağı istihbaratına ulaştı ve takipler sonrası harekete geçildi.

EYLEM İÇİN 5 BİN DOLARA ANLAŞMIŞLAR

Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Eylemi gerçekleştirecek şahısların, terör örgütü ile 5 bin dolara anlaştıkları tespit edildi. Gelişmeler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hemen harekete geçti.

10 ÖZEL EKİP KENTİN İKİ YAKASINDA TAKİPTE

Eylemin başarılı olmaması için terörle mücadele dedektifleri, aynı gün hızlı bir şekilde harekete geçti. Kentin iki yakasında kurulan 10 ekip, tek tek güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yüzlerce kamera inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etmeyi başardı.

5 bin dolar karşılığında toplu taşıma araçlarını yakma hazırlığı içinde olan zanlının telefonundan, terör örgütüne gönderdiği keşif videoları çıktı.

KEŞİF VİDEOLARINI SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜNE YOLLAMIŞ

Kocaeli Belediyesi'ne ait halk otobüslerine saldırı arayışında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, 12 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı ifadesinde, Suriye Rakka‘da PKK/PYD terör örgütü içerisindeki sorumlu örgüt mensuplarının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştıklarını, Türkiye’de bulunduğu sürede kendi seçtiği yerlerin konumlarını ve araçların fotoğraflarını çekerek gönderilmesini, araçları yakmasını ve bu iş karşılığında para göndereceğini belirtmeleri üzerine Kocaeli merkez Adnan Menderes Bulvarı civarındaki halk otobüslerinin keşfini yaptığını ve keşif videosunu örgüt mensuplarına gönderdiğini belirtti.

YAKACAĞI HER ARAÇ İÇİN 5 BİN, HER VİDEO İÇİN BİN 500 DOLAR

Şahıs ayrıca kendisine çekeceği her video karşılığında bin 500 dolar, yakacağı her araç için ise 5 bin dolar kazanacağının söylendiğini, para teklifinin yalan olduğunu başta anlayamadığını, videoyu gönderdikten sonra gerçeği anladığında ve araç yakmayı reddettiğinde terör örgütünün ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

AYAKKABI DETAYI ELE VERDİ

Zanlının telefonunda yapılan incelemede keşif videolarına ulaşıldı. Terör örgütüne gönderilmek için çekilen keşif videolarını titizlikle inceleyen ekipler, görüntüyü çeken şahsın ayakkabısının göründüğünü tespit etti. Zanlı H.Y.'nin evinde arama yapan ekipler, videoda görünen ayakkabıyı evde buldu.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer iki şahıs ise sınır dışı edilecek. Yakalanan şahsın bağlantılarına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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