Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı çerçevesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Üsteğmen Ömer Delibaş (31), hava hücum harekatı sonrası terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayına basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Üsteğmen Delibaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi. Şehit Delibaş'ın naaşını Kayseri protokolü 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşıladı. Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.

'ŞEHİDİMİN ARKADAŞI'

Şehidin annesi Gülendan, babası Osman ve eşi Rabia Delibaş burada gözyaşı döktü. Cenazeye katılan bir şehit annesi de, şehidin fotoğrafını cenaze namazına katılanlara göstererek, "Şehidimin arkadaşı. O da şehit oldu" diyerek gözyaşı döktü.

1 ÇOCUCUK BABASI ŞEHİT TOPRAĞA VERİLDİ

1 çocuk babası olan Şehit Delibaş'ın cenazesi, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabası üzerinde Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Delibaş, burada gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Ömer Delibaş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

TÖRENE BİRÇOK İSİM KATILDI

Törene, şehidin eşi Rabia, annesi Gülendam, babası Osman Delibaş ve yakınları ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Pençe Kilit operasyonunda 26 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

Son dakika: Pençe Kilit'te 19 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı. Hem karadan hem havadan başlatılan operasyonda 19 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Teröristlerin inlerine böyle girildi: 'Pençe Kilit Operasyonu'ndan nefes kesen görüntüler Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için operasyona başladı. Milli Savunma Bakanlığı, başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı.