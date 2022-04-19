Türkiye Gazetesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kapatma davası açılan HDP, 220 sayfalık 22 ek savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne sundu. Partinin kapatılması davası için ‘bölücü eylemlerin odağında olma’ ve ‘terör propagandası’ iddialarının yer aldığı savunma, Yüksek Mahkeme üyelerince incelenecek.

SÖZLÜ SAVUNMA

Daha sonra belirtilen bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve HDP’liler sözlü savunma yapacak. Sonrasında ise davayla ilişkin bilgiler toparlanıp AYM raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun incelenmesinin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, partinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin yapılacak toplantı için gün belirleyecek.

ÖN SAVUNMA VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Kasım ayında HDP Anayasa Mahkemesine kapatma davasına ilişkin ön savunmasını vermişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davada ön savunmanın hazırlanmasının ardından bazı partililer ve avukatlar, HDP'nin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesine teslim etmişti.

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