Yunanistan'a kaçma hayali kuran FETÖ'ücler İpsala'da yakalandı. İlçe yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan G.Ö., Ö.F.K., S.A., D.K., H.Y., R.C. ve V.D.’yi yakaladı. FETÖ zanlıları gözaltına alındı.
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dink' cevabı: FETÖ'nün hamiliğini üstlendi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hırant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı" sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap gecikmedi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi, FETÖ'nün hamiliğini yapmakla suçladı.
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 34'ü asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.