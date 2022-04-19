Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaşaran gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ulaşan hackerlerin e-devlet üzerinden bilgi sızdırdığını iddia etmişti. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Haskoloğlu, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve iki bakana karşı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Kabaş, 11 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı.