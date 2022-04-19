Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur” denildi.

ROKETATARLI SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLDU

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

MSB'DEN TAZİYE MESAJI

Hakkari Valiliği, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Kağan Kanlıkuyu için taziye mesajı yayımladı.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu kapsamında 1980 Rakım Tepe Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kağan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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