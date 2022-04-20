Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de eğitim kurumlarına düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan’ın başkenti Kabil’de eğitim kurumlarını hedef alan patlamalarda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda bugün peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Yokluk en çok onları etkiledi: Afganistan'da çocuklar açlıktan yürüyemiyor ABD’nin çekilmesinden sonra uluslararası yardımların kesilmesi, ekonomik krizin derinleşmesi gibi problemlerin artmasıyla Afganistan’da savaş, açlık ve yokluk en önce çocukları etkilemeye başladı.

Belgeler basına sızdı! Afganistan'daki kaosun nedeni belli oldu Afganistan'ın başkenti Kabil'in 15 Ağustos'ta Taliban'ın eline geçmesinden bir gün önce yapılan bir toplantının basına sızan notları, Başkan Biden yönetiminin tahliyeler dahil Afganistan'dan çekilme konusundaki hazırlıksızlığını ortaya koydu.