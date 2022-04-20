Türkiye Gazetesi

TUSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin çift motorlu ilk İHA’sı olan Aksungur’a yeni kabiliyet kazandırıldı. 750 kilogram faydalı yük taşıma ka-pasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi yapıldı. Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteğiyle gerçekleşen ve ilk testleri başarıyla tamamlanan bu kabiliyet sayesinde Aksungur, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil “Aksungur’umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkân sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması hâlinde Aksungur mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: İlk Aksungur teslim edildi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın testleri başarı ile tamamladığını ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.