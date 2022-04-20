Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli sığınmacılara dair eleştirileri ile ilgili, “Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. Türkiye düşmanları ile hareket ediyor. Sığınmacılar elbet ülkelerine dönecekler, bunun için bir çalışma yapılıyor” dedi. Türkiye’ye girmek isteyen 2,5 milyon kaçak göçmenin engellendiğini yaklaşık 1 milyon 100 bini aşkın kaçak göçmenin de yakalandığını bildiren Soylu, “700 bine yakın kaçak göçmen de son 5 yılda Türkiye’den Avrupa’ya geçti” bilgisini verdi. Bakan Soylu, MHP lideri Bahçeli’nin bayramlarda memleketine giden Suriyelilerin geri alınmaması konusundaki açıklamalarına ilişkin de “Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur, yani bayram gidişlerine müsaade etmeme konusunda değerlendirmemiz var” ifadelerini kullandı.

FETÖ’YÜ KURTARMA OPERASYONU

İçişleri Bakanı Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Dink cinayetiyle ilgili sözleri üzerine de şu açıklamayı yaptı: Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı ziyareti sırasında Hrant Dink cinayetiyle ilgili mahkeme kararlarını yok sayan ve FETÖ'yü bu davadan aklamaya yönelik açıklamalarda bulunmuştur. Mahkeme kararları ortadayken Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bu açıklama, Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma operasyonudur.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 492 bin 983 Suriyeli ülkesine geri döndü İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Ankara’da "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Bakan Çataklı 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatörün yakalandığını belirterek, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 492 bin 983 olduğunu söyledi. Çataklı, bunun yanı sıra 3 milyon 763 bin 565 Suriyelinin kayıt altına alındığını açıkladı.