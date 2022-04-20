Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyi Basyan-Avaşin-Zap-Metina hattında başlattığı temizlik harekâtını 60 kilometrelik alanda başarı ile gerçekleştiriyor. Pençe Harekât zincirinin son halkası olan ‘Kilit’ operasyonu sürerken Irak ordusu da PKK işgalinde olan Sincar’a operasyon başlattı. Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit bölgesinde 26, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde de 10 terörist etkisiz hâle getirildi. PKK ve Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalarda 15’i aşkın terörist öldürülürken Sincar’a bağlı Hutin ve Dagur kazası ve birçok köy hainlerden temizlendi. Terör merkezi Kandil, operasyonlar sebebiyle Bağdat, İngiltere, ABD ve Barzani’yi Türkiye’ye verdikleri destekten dolayı tehdit etti. Irak eski milletvekillerinden Nebil Harbul, Bağdat’ın PKK’dan kurtulma hesapları yaptığını ve özellikle Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun’un bu konuda kararlı olduğu bilgisini verdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Milletvekillerinden Azad Küreci ise “PKK Türkiye için olduğu kadar Kuzey bölgesi ve Bağdat için de büyük tehdit. Bu konuda Türkiye ile müşterek hareket etmek hayati önem taşıyor” tespitinde bulundu.

ANKARA ÇOK İYİ ANLATTI

Son harekât öncesi Mesrur Barzani’nin Ankara ziyaretine dikkat çeken Bölgesel Yönetim Milletvekili Azad Küreci “PKK nerede olursa olsun Türkiye’nin hedefinde olacaktır. Ankara, gerek siyasi, gerek istihbari gerekse askeri açıdan muhataplarına bunu çok iyi anlattı. Örgütün hareket alanı olabildiğince daraltıldı ve Irak ordusu ile birlikte Türkiye sınırından başlayan kıskaç her geçen gün daralıyor. Bu kararlılığın sürmesi durumunda tüm bölge bu ağır tehditten kurtulur. Bu son operasyonlar bu yönü ile de hayati önem taşıyor” dedi.

OPERASYON GENİŞLEYEBİLİR

Operasyonun bir başka yönüne dikkat çeken eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım “Bu harekât aynı zamanda Türkiye’ye açılacak yeni enerji koridorunun garanti altına alınmasına anlamına geliyor. PKK pasifize edilirse süreç hızlanır” yorumunda bulundu.

İRAM Araştırma Merkezi Güvenlik Uzmanı Çağatay Balcı da, Barzani-Erdoğan görüşmesinde bazı stratejik kararlar alındığını ve 17 Nisan gecesi başlayan operasyonun enerji nakil hattı ile birlikte gaz ve petrol sahalarına uzanabileceğini belirtti. Erbil saldırısının Türkiye’nin üstlendiği enerji misyonuna yönelik bir mesaj olduğunu kaydeden Balcı “Türkiye’nin bu kapsamlı harekâtı da PKK’ya olduğu kadar diğer aktörlere verilen güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye, Irak’ta PKK’nın yok edilmesine dair çok güçlü bir zihinsel blok oluşturdu. Ardından bu hamleler geldi. Hem PKK hem de destekçileri Türkiye’nin kararlılığını çok net gördü” diye konuştu.

Bu arada saldırılar sonrası PKK elebaşı Duran Kalkan, birçok teröristin Irak güçleri tarafından sağ ele geçirildiğini doğrulayarak, terörü şehirlere taşıma tehdidinde bulundu.

Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Irak’ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari'de tören düzenlendi.

Damarlarını kopardık! İşte Pençe-Kilit Operasyonu'nun detayları İlk olarak 400 bordo berelinin girdiği alana daha sonra iki bin kişilik komando takviyesi yapıldı. Şu ana kadar 18 stratejik nokta ele geçirildi ve Mehmetçik buralarda üslendi. Fransızların inşa ettiği 30-35 km’lik tünellere de girildi.