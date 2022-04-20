Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği AK Parti grup toplantısında kadrolara yeni bir isim eklendiğini açıkladı.

İSMAİL OK AK PARTİ'YE KATILDI

2020 yılında İyi Parti'den istifa ederek Meclis'te bağımsız milletvekilliği görevini yürüten İsmail Ok'un AK Parti'ye katıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Ok'un partiye katılışını, "Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin diyorum. İnşallah ailemiz bu ramazan ayında daha da güçlenmiştir." sözleriyle duyurdu.

Partiye katılımından büyük heyecan duyduğunu belirten İsmail Ok, "Çok mikrofon önünde konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan İsmail Ok, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz 'Azerbaycan ne kadar istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın topraklar bağımsızlığına kavuştu.

Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden içeriden ve dışarıdan tehdit eden hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bursa'da infaz koruma memurlarının bulunduğu otobüse yapılan saldırıda şehit olan memura başsağlığı yaralılara ise acil şifalar diledi. AK Parti teşkilatı olarak çalınmadık kapı bırakmayacağız diyen Erdoğan, muhalefetin 6'lı masa toplantılarına tepkisini dile getirdi. Erdoğan, "Sürekli kavga eden, sürekli kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir" dedi. Pençe-Kilit operasyonu ile terör yuvalarının kaynağına inileceğini söyleyen Erdoğan "Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak" şeklinde konuştu. Erdoğan sığınmacılar hakkında ''Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığının üstesinden geleceğiz Partisinin MYK toplantısında konuşan Erdoğan “Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu, toplumun bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. Hükûmet olarak gerekli adımları atacağız. Bu işin üstesindeng eleceğiz. Teşkilatda aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak" dedi.

Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrası harekete geçtiler: Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde saatler sonra İsrail harekete geçti. Alınan bilgiye göre Mescid-i Aksa’nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı öğrenildi.