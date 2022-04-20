Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa eden hekimleri ilgiledirecek bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, bu kişilere bir hak tanınanacağını söyledi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Her ne suretle olursa olsun memuriyetten istifa etmiş olan ile son Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndaki (TUS) başarısıyla eğitim ve araştırma hastaneleri dahil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenlerin de talepleri halinde Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakülteleri (SBA) kadrolarına geçebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca: “Sağlık çalışanlarının sorunlarına tıpkı covid-19 gibi odaklanıyorum” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarının sorunları, şu anda, tıpkı Covid-19 gibi odaklandığım bir konudur. Sağlık Bakanı olarak, konuyu böyle ele alırken, görünürde 1 milyon 300 bin kişinin sorunlarıyla ilgili olsak da, aslında 85 milyonun sorunlarıyla ilgileniyoruz" şeklinde konuştu” dedi.

Kısıtlamalar kalkıyor mı? Bakan Koca açıkladı: Yeni bir sürece giriyoruz Sağlık Bakanı Koca, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Koca, ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunarak kısıtlamaların kalkacağı sinyalini verdi. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

Koronada sona doğru... Bakan Koca kendine has üslubuyla açıkladı: ‘Eski normal’i işaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Bilim Kurulu öncesi umut veren bir paylaşım yaparak, "eski normal"e atıf yapan bir açıklamada bulundu.