Türkiye Gazetesi

Bursa’da sabah saatlerinde ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit düştü. Yiğit'e ait çıkan son görüntüler yürekleri dağladı. Şehidin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 6 yaşındaki oğlunu tıraş ettirdiği, bu anların da berberin güvenlik kamerasına takıldığı öğrenildi.

2009'da Van'da işçi olarak göreve başlayan merhum, 2011'de gardiyanlığa geçti ve daha sonra Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin edildi. Pandemi sebebiyle ise geçici olarak E Tipi Cezaevi'nde görevlendirildi. Yiğit'in oğlunun yanı sıra 4 yaşında ve bir aylık bir çocuğu daha bulunuyordu. Memur, yarın Ağrı'nın Hamur ilçesinde defnedilecek.

Şehit infaz koruma memuru için adliyede tören düzenlendi Bursa’da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in Bursa Adliyesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Süleyman Soylu şehidin kızını “Senin baban bir kahraman yavrum” diyerek teselli etti. Törene katılan Bakan Bozdağ, “Allah böylesi büyük bir makamı, şerefi, şehidimize bahşetti ve onun ailesine de şehit ailesi olma onurunu verdi." Diyerek şehidimizin ailesine başsağlığı diledi.

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