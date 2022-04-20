Türkiye Gazetesi

Terörün kökü başarılı operasyonlarla kazılmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonundan sevindiren bir haber geldi. Şırnak’ta teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu 15 yıl önce şehit düşen Aydınlı Piyade Er Mahir Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 askerimizin intikamı alındı. Saldırıların faili olduğu bilinen PKK'nın sözde Zap Eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı ve 4 koruması Pençe Kilit Operasyonu’nda öldürüldü.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde piyade er olarak vatani görevini yaparken teskeresine 60 gün kala Şırnak'ın Cudi Dağı'nda teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 Mayıs 2007 tarihinde terör örgütü PKK tarafından araziye döşenen mayının patlaması sonucu şehit düştü. Patlamada Yıldırım ile birlikte 4 asker daha şehit olurken, 11 güvenlik görevlisi de yaralandı. Şehit düştüğünde 21 yaşında olan Yıldırım, baba ocağı Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı törende tekbirlerle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

HAİNLERE PENÇE KİLİT VURGUNU

Farklı tarihlerde 20 askerimizin şehit edildiği saldırıların faili olarak aranan ve PKK’nın sözde Zap eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı’nın yeri Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu’nda MİT-TSK işbirliğiyle tespit edildi. Operasyon çerçevesinde terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi. Operasyonda 2 milyon TL ödüllü turuncu listede yer alan ve Werheli bölgesindeki bir yer altı tünelinden kaçmaya çalışan Zeynel Erocağı ve beraberindeki 4 koruması da etkisiz hale getirildi.

Bakan Akar'dan Pençe Kilit Operasyonu açıklaması: 30 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonunda 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve harekatın planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Irak’ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari'de tören düzenlendi.

Pençe Kilit operasyonunda 26 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

Damarlarını kopardık! İşte Pençe-Kilit Operasyonu'nun detayları İlk olarak 400 bordo berelinin girdiği alana daha sonra iki bin kişilik komando takviyesi yapıldı. Şu ana kadar 18 stratejik nokta ele geçirildi ve Mehmetçik buralarda üslendi. Fransızların inşa ettiği 30-35 km’lik tünellere de girildi.