Türkiye Gazetesi

Türk ordusu terör örgütlerine geçit vermiyor. Önceki günlerde Pençe-Kilit operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyine mehmetçik tarafından dev bir operasyon düzenlenmiş ve Milli Savunma Bakanı Akar 30'dan fazla teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Bakanlığın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

MSB: 9 terörist etkisiz hâle getirildi Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

MSB açıkladı, 10 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.