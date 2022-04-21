Türkiye Gazetesi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dolandırıcılık şebekesinin hesaplarını kullandıran kişilerin, parayı ATM’lerden çeken saha elamanlarının ve çağrı merkezi çalışanlarının birbirini tanımadığı ‘hücre tipi’ örgütlenme yöntemiyle örgüt yöneticisi ve üyelerinin ‘kod’ isimle irtibat kurdukları ortaya çıktı.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN ADINA HAT AÇIYORLAR

Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Ayrıca örgütün lüks daireler kiraladıkları, yabancı uyruklu kişiler adına telefon hatlarını kullandıkları tespit edildi. Örgütün kurumsal bir görünüm yansıtmak için İstanbul’un lüks semtlerinde bulunan rezidanslara 4 çağrı merkezi kurduğu ve ofisler oluşturduğu belirlendi.

LÜKS REZİDANSLARI KİRALIYORLAR

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipte, sözde çağrı merkezinde çalışanların, örgüt yöneticilerinin kaldığı rezidanslara giderek, mağdurlardan alınan ve hesaplarına yatırılan parayı elden teslim ettiği tespitinde de bulunuldu. "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan ve bazı kişilerden para aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde bir süre önce kurulan Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünden 4 uzman personel gönderilerek yaklaşık 2 ay teknik ve fiziki takip yapılmıştı. Suç örgütünün tüm üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından 7 Nisan'da Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alınmıştı.

2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

2 bin kişiden araç kiralama bedeli veya depozito adı altında 5 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti. Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemeye çalıştıkları, bunun için 200 farklı kişiye ait IBAN ve 80 cep telefonu kullandıkları belirlenmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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