Türkiye Gazetesi

Türk ordusu terör örgütlerine geçit vermiyor. 30 teröristin öldüürldüğü ve terör örgütü PKK'ya ait birçok yerin imha edildiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütüne adeta darbe vurulmuştu. Pençe-Kilit'ten sonra MİT'in Suriye'nin Kobani bölgesine düzenlediği operasyonla 1'i üst düzey olmak üzere 3 YPG'li terörist öldürüldü. Bu darbelerin ardından terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı konuyta ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Bakanlık paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

MSB: 9 terörist etkisiz hâle getirildi Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunun 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.