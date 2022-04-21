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Bakan Soylu duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirldi
21.04.2022 - 19:31 | Son Güncelleme: 21.04.2022 - 19:32
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu: "PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde Jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun."
Etiketler : bakan soylu,terörist,pkk,
851334 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/851334.aspx
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