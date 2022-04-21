Türkiye Gazetesi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde Pençe-Kilit Operasyonu başlattı. Darbe üstüne darbe yiyen PKK, Türkiye'de bütün şehirlerde bombalar patlatacağı yönünde tehditlerde bulundu. Bunun ardından önceki gün Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurları taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit olurken 7 kişi yaralandı.

VAKFA SALDIRDILAR

Bu sabah da İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmazken güvenlik güçleri yurt içinde denetimleri sıkılaştırdı.

DİNAMİT, EYP, ELEKTRİKLİ PATLAYICI...

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arıönü köyündeki bir evde çok miktarda patlayıcı madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Hemen operasyon düzenleyen ekipler, evin kömürlüğünde 435 adet dinamit, 31 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 455 adet elektrikli patlayıcı madde, 16 adet uçlarına zamanlayıcı fitil irtibatlandırılmış ateşlemeye hazır kapsül ele geçirdi.

ZANLILAR CEZAEVİNE KONULDU

Yine 8 adet elektrik kablosu, bir miktar barut, çeşitli renklerde yaklaşık 30 metre zamanlayıcı fitil, 4 adet zamanlayıcı fitil ile irtibatlandırılmış kibrit ile bağlantılanmak suretiyle patlamaya hazır hale getirilmiş patlayıcı madde ile dinamit yapımında kullanılan aletlerine el konuldu. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler D.Y, B.K, A.Y. ve O.C. tutuklandı.

Bakan Soylu: Patlayıcıyla yakalanan polis örgütle bağlantılı Hakkari'de bugün bir polis memuru yüklü miktarda patlayıcıyla yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu polisin daha önce görevden alındığını ancak mahkeme kararıyla geri döndüğünü söyledi. Bakan Soylu, memurun terör örgütüyle bağlantılı olduğunu da aktardı.

Şehit infaz memurunun oğluyla çekilen son görüntüleri yürek dağladı Bursa’da şehit olan infaz memuru Cengiz Yiğit'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yiğit'in oğlu ile çekilen görüntüleri yürekleri sızlattı.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.