Türkiye Gazetesi

Adana Seyhan Belediyesi, Dağlıoğlu Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a 4-5 kişilik bir grup yumurtayla saldırdı. Yumurta burnuna gelen Akay, şahıslardan şikayetçi oldu.

"SALDIRI DEMEYELİM"

Başkan Akay, günaşırı yaptıkları iftar programlarından birinde bugün tatsız olay yaşandığını belirterek "Saldırı demeyelim buna bir yumurta attılar. Olayın tamamı bu. Ondan sonra zaten yemeğimize devam ettik, mahalle halkıyla birlikte. Bin kişiyi aşan bir topluluk içerisinde zaten herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da bu sırada kaçmak zorunda kaldı" dedi.

"HİZMETLERİMİZDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR"

Akay "Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süre içerisinde hizmetlerimizden rahatsız olanlar başka hesaplar yapanlar elbet olacaklar. Bunlar siyasetin toplumsal yapıların bir parçası maalesef. Bildiğimiz yol belli. Bu yoldan bizi kimse döndürme şansına da hakkına da sahip değil” diye konuştu

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Akay'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çelik mesajında "Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taciz ve kaba kuvvet bir çözüm yöntemi değildir. Kaba kuvveti asla mazur görmeyiz " ifadesini paylaştı.

Kinder Sürpriz yumurtalarda salmonella alarmı! Türkiye’deki ürünlerde var mı? Ferrero Türkiye “Kontroller yapıldı” diyerek açıkladı Avrupa'da ‘salmonella’ bakterisi nedeniyle bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, dün aldığı bir kararla Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılacağı duyurulmuştu. Ferrero Türkiye ise Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yaptı.

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