Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere ve yerleşim yerlerine Pençe-Kilit Operasyonu düzenledi. Operasyondan terör örgütü PKK'ya ait birçok yer imha edilirken çok sayıda terörist öldürüldü. Operasyona Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal katıldı ve operasyon adım adım takip edildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 42'YE YÜKSELDİ

Düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda terörist kahraman Türk ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı dün Pençe-Kilit operasyonunda toplamda 26 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. Bugün bakanlıktan yapılan açıklamada ise öldürülen terçrist sayısının 42'ye yükseldiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden operasyon hakkındayapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.

MSB: 9 terörist etkisiz hâle getirildi Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

MSB açıkladı, 10 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi.