Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 12 milyon emeklinin beklediği haber geldi ve 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu. Buna göre emekli ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

ÖDEME GÜNLERİ

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Bakan Bilgin'den emekli ikramiyesi, asgari ücret, EYT ve 3600 açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de konuştu. Bilgin milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ikramiyesi, asgari ücret, 3600 ve EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin bayram ikramiyelerinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1100 TL olacağını ve 28-29 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu.

Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda: Emekli ikramiyesi artacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündemle toplanacak. Toplantıda öncelikli olarak bölgesel gelişmeler ele alınacak ve ekonomiye ilişkin gelişmeler konuşulacak. Yarınki Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de ele alınacak. Vatandaşlar Kabine Toplantısı "Ne zaman yapılacak? kabine toplantısının tarihi belli oldu mu ?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte tüm detaylar...

İçişleri Bakan Soylu'dan polislere emekli ikramiyesi müjdesi! İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün mesleğe giren polisler, bugünün parasıyla sadece polis sandığından 350 bin lira emekli ikramiyesi alacaklar. Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum 500 bin liraya çıkarmaktır" dedi.