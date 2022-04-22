Türkiye Gazetesi

2 yıldır koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olan Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani’ye bırakılan ve İstanbul Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 2 yıl aradan sonra Fatih Hırka-i Şerif Camiinde ziyarete açıldı. Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif korona virüs tedbirleri çerçevesinde 2 yıldır ziyaret edilemiyordu.

Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif'in bu yıl da ziyarete kapalı olacağı açıklanmıştı ancak vaka sayısılarının düşüş göstermesiyle birlikte kutsal emanet olan Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi ve Hırka-i Şerif bugün dualarla yeniden ziyarete açıldı.

2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif bugün Fatih'te Hırka-i Şerif Camii'nde kuran tilavetiyle ve dualarla ziyarete açıldı. Açılışta duygu dolu anlar yaşandı.

2 YILIN ARDINDAN DUYGU DOLU ANLAR

Hırka-i Şerif Camisi’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dua okunmasının ardından 2 yıllık hasret sona erdi ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Ziyaret sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Hırka-i Şerif'i ziyarete gelenler cami girişinde oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

'KOŞA KOŞA GELDİK'

Ziyarete 9 yaşındaki çocuğuyla birlikte Leyla Kahraman, "Bağcılar'dan geliyorum. Sahurdan beri uyuyamadım. Çok heyecanlıyım. Allah böyle bir hastalık göstermesin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Koşa koşa geldik. Bu güzel anı bekliyordum" dedi.

Hırka-i şerifi ziyarete gelenlerden biri olan ihat Sayitoğulları ise, "Allah bizi bir dahaki Ramazan'a eriştirsin. Bu güzel atmosferi çok özledik" ifadelerini kullandı.

İki yılı aşkın süredir kapalıydı: Hırka-i Şerif Camii’si kapılarını ziyaretçilerine açıyor Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani’ye bırakılan ve İstanbul Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra ziyarete açılıyor. Ramazan ayının başında Hırka-i Şerif bu sene de ziyarete kapalı olacağını açıklamıştı. Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle bu kararı değiştirdi. Veysel Karani'nin 59’uncu kuşaktan torunu, Vakıf Başkanı Barış Samir, İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Hırka-i Şerif'i 22 Nisan'da ziyarete açacaklarını belirtti. TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar, İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'ne giderek son hazırlıkları anlattı.

Hırka-i Şerif bu yıl da ziyarete kapalı Hırka-i Şerif, bu yıl ramazan ayında ziyaretçiye açık olacak mı? Bu konuyla ilgili açıklama geldi.

Efendimizin hırkaları: Hırka-i Şerif, Hırka-i Saadet İstanbul’da, Peygamber Efendimizden yadigâr iki tane hırka var. Biri Kaside-i Bürde sahibi Ka’b bin Züheyr’e (radıyallahu anh) hediye edilen Hırka-i Saadet, diğeri de Veysel Karani hazretlerine yollanan Hırka-i Şerif.