Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta gündeme ilişkin açıklamalar açıklamalarda bulundu. Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit sayısı 3'e yükseldiğini ve 45 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna müzakereleride vardı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

PENÇE KİLİT OPERASYONU

"Kuzey Irak'taki Pençe harekatı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den de gelen talimatla yakın yıkın gibi bu tür talimatı yerine getirmenin gayreti içerisindeler.

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Biliyorsunuz Pençe harekatında etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Malesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu. Fakat tüm mağaralara inlere girmeye devam ediliyor.

Bunun yanında bütün teknolojik imkanlarla füzelerimizle saldırılar devam ediyor. Bu tabi sonuna kadar temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

'MEHMETÇİĞİMİZ ÇOK BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ'

Operasyonda şu anda Mehmetçiğimiz çok büyük başarılar elde ettiler ediyorlar tabi bu inlerde mağaralarda yani bir çok mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay iş değil mağaralara giriyorsunuz. Oralarda kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Oralarda bir kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu konuda da gerek komuta kademesi gerekse oradaki komandolarımız hassas bir şekilde bu temizlik operasyonunu, temizlik harekatını devam ettiriyorlar. Taviz vermeden en az hasarla inşallah bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ancak neticesi milletimiz, devletimiz, vatanımız için hayırlı olacak.

UKRAYNA-RUSYA MÜZAKERELERİ

Sonuçlar olumlu fakat tabi tam istedğimiz gibi değil fakat daha iyi olacak ümitsiz değiliz. Bugün arkadaşlarımız Sayın Putin ve Zelenskiy ile irtibat kuracaklar. İnşallah İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Davetimize icabet ederlerse inşallah bu toplantıyı İstanbulumuzda gerçekleştiririz."

O hain pençe kilit’te öldürüldü:15 yıllık kan yerde kalmadı 15 yıl önce Şırnak’ta teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan 5 askerimizin kanı yerde kalmadı. Saldırın faali olarak aranan PKK'nın sözde Zap Eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı ve 4 koruması Pençe Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirildi.

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