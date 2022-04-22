Türkiye Gazetesi

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu.

EŞİ VE CHP'Lİ VEKİLLER DE DURUŞMADA YER ALDI

Duruşmada Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın yanı sıra CHP'li bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak yer aldı. Duruşmada alınan sanık savunmalarının ardından avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

25 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme, bazı sanık avukatlarının savunmasının ardından diğer savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruşmayı 25 Nisan tarihine erteledi. Tüm savunmalar bittiği taktirde 25 Nisan tarihinde kararın çıkması bekleniyor.

Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkemeden Osman Kavala kararı Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, tek tutuklu sanık Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bir sonraki duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verildi.

Osman Kavala'nın müebbet hapsi istendi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan savcı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.