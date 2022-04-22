Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Gök'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ACI HABER ŞEHİDİN BABA OCAĞINA ULAŞTI

Kuzey Iraktaki Pençe-Kilit Harekatı sırasında teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber ulaştı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve psikososyal destek ekipleri, 24 yaşındaki uzman çavuşun şehadet haberini Hasancıklı Mahallesi'nde ikamet eden baba Osman ve anne Döndü Gök'e verdi.

Gök'ün yakınları ile ekipler, aileyi teskin etmeye çalıştı.

Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe kilit şehit sayısı 3'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada "Pençe Kilit Operasyonu'nda 45 terörist etkisiz hale getirildi, şehit sayısı 3'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

MSB acı haberi duyurdu! 1 Mehmetçik şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir mehmetçiğin roketatarlı saldırı sonucu şehit düştüğünü açıkladı.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 1991 Kayseri/Kocasinan doğumlu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş’ın mayına basarak şehit oldu