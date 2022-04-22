Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist öldürüldü Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Eren Abluka Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.