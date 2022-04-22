Türkiye Gazetesi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin davada 7 Nisan günü karar çıktı. Mahkeme, yargılamanın durdurularak dosyanın S. Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu ve verilen kararının kaldırılması talep etti.

"DENETLEME YETKİMİZ YOK"

Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı tarafından verilmiş olan kovuşturmanın S. Arabistan adli makamlarına devrinin uygun görülmesi kararının merkezi makamın takdir yetkisi kapsamında verilmiş bir hüküm olduğunu ve bunun denetleme yetkisinin bulunmadığını aktardı.İtiraz incelemesi kapsamının sadece kovuşturmanın yabancı devlete devredilmesi şartlarının somut olayda bulunup bulunmadığıyla sınırlı olduğu belirtildi.

"KARAR YASAYA UYGUN"

Ayrıca, suçun ‘kasten öldürme’ olduğu ve sanıkların yabancı devletin vatandaşı olmaları sebebiyle Türkiye’de hazır bulundurulamadıkları gibi adlî yardımlaşma yoluyla da savunmaları alınamadığı için madde metninde aranan şartların gerçekleştiği kaydedildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Nisan tarihli kararının usul ve yasaya uygun olduğu ifade edildi. Bu sebeplerle Cengiz’in itirazının reddine karar verildiği vurgulandı.Mahkeme başkanının ise karara şerh koyarak itirazın kabul edilmesi yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Bekir Bozdağ'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan adli makamlarına nakline yönelik kararın kanuna uygun olduğunu kaydetti.

Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı’nın davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine itiraz etti Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin yürütülen davranın Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin karara. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz itiraz etti.

Kaşıkçı davası dosyası Suudi Arabistan'a devredildi Adalet Bakanlığı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen dava dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verdi.