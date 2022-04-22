Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan boyunca katıldığı iftar etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Erdoğan bu defa İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda gençlerle birlikte iftar yaptı. Yemeğin ardından gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burslar hakkında bir müjdeyi duyurdu: Erdoğan, "Kredi ödemelerini her ay 5-ila 10 arasında yatırıyorduk. Bu ay için 25'inde hesaplara yatıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, satır başları ile şunları söyledi.

Bizim okul hayatımız Türkiye'nin en zor dönemlerinden biri idi. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık engelleri aştık eser ve hizmet ürettik.

Bu gençlik Teknofest gençliğidir. Artık uzay için çalışıyoruz. Geçmişte gençlerimizi sağ sol ilerici gereci diye gençliğin birikimini heba edilmesine karşı güçlü duruş sergilenmedi

Pençe Kilit heraketı devam ediyor. 45 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine giriyoruz. Sayı daha da artacak. 3 şehidimiz var.

Sizler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. İstanbul - İzmir arası 3 saate indi. 1915 Çanakkale köprüsü hizmete alındı. Bunları devletin kasasından para harcamadan Yap İşlet Devret modeli ile yaptık.

Göreve gelirken ülkemizi 4 temel ilke üzerinde yükselteceğimizi açıkladık. Eğitim, sağlık, adalet İlk sıraya eğitimi koyduk. Üniversite kapılarında yığılmalar vardı. Şimdi hiç kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78'e çıkardık. Türkiye'nin her vilayetinde üniversitemiz var. Yurtlarımızın sayısın 190'dan 782'ye çıkardık.

Geçen hafta kimseye haber vermeden Hakkari'ye gittik ve iftarımızı askerimizle yaptık. Sonra şehre giderek gençler ve hocaların bulunduğu bir mekanda sohbet yaptık.

Yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 850 TL nakdi, ayrıca internet ve diğer imkanlar sunuyoruz. Bu yıl kredi veya burs alan 1304 bin öğrencimiz var.

Kredi ödemelerini her ay 5-ila 10 arasında yatırıyorduk. Bu ay için 25'inde hesaplara yatıracağız.

Spor'da en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin her bir yerine stadlar, kapalı spor salonları ve sahalar yaptık.

AYRINTILAR GELİYOR...

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Erdoğan, gelecek haftayı işaret etti Sağlık çalışanalrıyla iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, salgının seyrinin hafiflediğini ve bu doğrultuda gelecek hafta Bilim Kurulu'nda önemli kararların alınacağını ifade etti. Söz konusu ifadelerin ardından maske yasağının gelecek hafta kaldırılacağı düşünülüyor.

Erdoğan iftarda sporcularla bir araya geldi: Başarılarımız tesadüf değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sporun Yıldızları İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, tüm imkanlarla sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, başarıların tesadüf olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bursa'da infaz koruma memurlarının bulunduğu otobüse yapılan saldırıda şehit olan memura başsağlığı yaralılara ise acil şifalar diledi. AK Parti teşkilatı olarak çalınmadık kapı bırakmayacağız diyen Erdoğan, muhalefetin 6'lı masa toplantılarına tepkisini dile getirdi. Erdoğan, "Sürekli kavga eden, sürekli kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir" dedi. Pençe-Kilit operasyonu ile terör yuvalarının kaynağına inileceğini söyleyen Erdoğan "Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak" şeklinde konuştu. Erdoğan sığınmacılar hakkında ''Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığının üstesinden geleceğiz Partisinin MYK toplantısında konuşan Erdoğan “Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu, toplumun bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. Hükûmet olarak gerekli adımları atacağız. Bu işin üstesindeng eleceğiz. Teşkilatda aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak" dedi.