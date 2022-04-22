Türkiye Gazetesi

Adana Ceyhan İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi. İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Burada bir konuşma yapan Çelik, Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev yapan askerlere selamlarını ve dualarını iletti. Sözcü Çelik "Türkiye'nin sınırlarını korumak, ülkemizi terör tehdidinden uzak tutmak için verilen bu mücadelede kahramanca mücadele ederken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Buradan, Adana'dan, Ceyhan'dan bir kere daha ifade ediyoruz ki gönlümüz, kalbimiz, kahraman Mehmetçikle beraber. Hiç kimse Türkiye'ye yan gözle bakamayacak, taciz edemeyecek, göz dikemeyecek. Kara vatanımızı da mavi vatanımızı da hava vatanımızı da sonuna kadar koruyacağız. Cumhurbaşkanımız, Başkomutan olarak bir şey söylemişti, demişti ki 'Topraklarımıza, mavi vatanımıza, göklerimize göz dikmeye çalışan gafillere bir gece ansızın gelebiliriz'. Bir kere daha, bir gece ansızın geldik" ifadelerini kullandı.

"EN GÜVENİLİR ARABULUCU ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu: Bütün dünyada ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde etrafımızdaki savaşı görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bütün bir dünyayı nasıl sarstığına tanık oluyorsunuz. Bunun içerisinde Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü güçlü diplomasi sayesinde bütün dünyanın gözbebeği olarak bir kere daha öne çıktı. Dünyada en güvenilir arabulucu kimdir? Türkiye. Dolayısıyla yürüdüğümüz bu yolun Türkiye'yi yıllar ve aylar içinde nereye getirdiğini biliyoruz.

Ömer Çelik: 'Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider' AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin dış politikalardaki başarısının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Filistin açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Mescid-i Aksa'ya müdahale kabul edilemez"

Ömer Çelik'ten asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret ve emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.