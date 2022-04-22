Türkiye Gazetesi

Mehmetçik, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de hainlere göz açtırmıyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı merkez Kavaklı kırsalında PKK'ya operasyon düzenledi. Güvenlik güçleri, 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda 2 M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 530 adet 5,56 fişek ele geçirildi.

Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 42'ye çıktı Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist öldürüldü Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Eren Abluka Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.