Türkiye Gazetesi

Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandalara her sene başvuran HDP, bu sene de eylemlerinden vazgeçmedi. HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Konuya ilişkin Paylan, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu" ifadelerini kullandı.

"ADALET ANCAK BU TOPRAKLARDA SAĞLANABİLİR"

HDP’li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" diye konuştu.

Paylan, Talat, Enver ve Cemal Paşa isimlerinin meydanlarda kullanılmamasını da teklif ettiklerini açıkladı.

HDP, kapatma davasında yazılı savunmasını AYM'ye sundu Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatma davasına ilişkin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu.

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in, Norveç'te olduğu ortaya çıktı.

Yakalama kararı çıkartılan HDP’li Semra Güzel’in nerede olduğu ortaya çıktı! PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Adresinde bulunamayan HDP’li ismin nerede olduğu merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Güzel’in dokunulmazlık dosyasının Meclis’te tartışıldığı sırada Suriye’ye kaçtığı iddia edildi.