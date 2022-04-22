Terörle mücadelede kahramanmca savaşan güvenlik güçlerimizden bir acı haber geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs’ün şehit olduğunu açıkladı.
ROKET SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.
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