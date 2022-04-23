Türkiye Gazetesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri Anıtkabir'e konulan çelenk ile başladı. Törene, TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Şentop, anıta çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BAKAN ÖZER DE ÖĞRENCİLERLE KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de öğrenci ve öğretmenler ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Yaklaşık 2 yıldır Covid-19 önlemleri çerçevesinde öğrenciler olmadan gerçekleşen törenlere bu yıl yoğun öğrenci katılımı oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Özer’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Milli Eğitim Bakanı Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.

Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatmak gayesi ve gayretindeyiz. Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın millî ve manevi değerlerimizi bilen; vatanını, milletini, ailesini canı gönülden seven; millî iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içindeyiz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce meclisimize verildiği bu anlamlı günü, büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İKİ YIL ARADAN SONRA ÇOCUKLAR KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Özer başkanlığındaki Anıtkabir ziyareti heyeti bu yıl 2 yıl aradan sonra öğrencilerin de yoğun katılımı ile töreni gerçekleştirdi.

Covid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık 2 yıldır ziyaretler öğrenciler olmadan sadece resmi düzeyde yetkililerin katılımı ile gerçekleşiyordu.

Google'dan 23 Nisan mesajı! Türk bayraklı logo beğeni topladı Google, arama motorunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan bir logo yayınladı. Tarayıcısını açan kullanıcıların karşısına ekranda Türkiye bayrağının resmedildiği bir balon eşliğinde 'Google' yazısı çıkıyor.

Bakan Özer'den 23 Nisan mesajı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayram Coşkusu “TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde Yaşanacak TRT’nin geleneksel “23 Nisan Çocuk Şenliği” bayrama yakışır bir eğlence ile çocukları bekliyor. TRT tarafından İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek şenlikte birbirinden keyifli etkinlik, konser ve deneyimlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.