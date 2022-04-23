Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilan edilmesi konusu, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceklerini tekrar anımssattı.

Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Mevkidaş iki bakan Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Hulusi Akar Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belitti. Akar, "Montrö Sözleşmesi'nin sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu Münih Güvenlik Konferansı'nda da ifade ettik" dedi.

Hulusi Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı MSB, Kış Kartalı Harekatı'nda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı hava harekatı icra edildi. Terör yuvaları Kış Kartalı Harekatı ile vuruldu. Operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.