Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle gerçekleşen kabulde, Bakan Özer'e bir grup öğrenci eşlik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından Bakan Özer ve beraberindeki öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'nci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz İstanbul’da Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek "Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. Sizlerde sizden sonraki nesillere çıtayı daha da yükselterek aktaracaksınız." diye konuştu.