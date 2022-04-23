Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında yürütülen başarılı operasyonlarla devam ediyor. Bu kapsamda Tunceli’de Eren Kış-23 operasyonunda 5 sığınağın imha edildiğı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Kış -23 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 5 sığınak içerisinde; 1 adet küçük tüp, 4 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, 1 adet ekmek sacı, 10 kg un, 10 kg peynir, 20 kg zeytin, 3 adet testere, 1 adet kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Teröre bir darbe daha! 7 sığınak yerle bir edildi Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 7 sığınak tespit edildi. Söz konusu sığınaklar kolluk kuvvetlerince kullanılamaz hale getirildi.

Terör yuvaları bir bir bulunuyor: 9 sığınak daha imha edildi Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak tespit edildikten sonra imha edildi.

Teröre bir darbe daha: Sığınakları imha edildi, mühimmatları ele geçirildi Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında tespit edilen sığınaklar imha edildi. Sığınaklarda bulunan mühimmat ve yaşam malzemeleri ise, güvenlik güçlerince ele geçirildi.

Tunceli’de düzenlenen operasyonda 5 odadan oluşan sığınak imha edildi Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, 5 odadan oluşan bir sığınak imha edilirken, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.