Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarih vererek terörün tamamen silineceğine yönelik anlayışın başlatıldığını açıkladı. Bakan Soylu, "Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak söylüyorum, bu ülkede terör örgütünün, etrafımızdaki coğrafyada terör örgütünün adını andırmayacak, içerde de dışarda da onu tamamen silecek bir anlayışı başlatıyoruz” dedi.

Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist öldürüldü Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Eren Abluka Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu'dan Semra Güzel tepkisi: Bunu TBMM'ye kim soktu? Yakın zamanda vekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP’li Semra Güzel ile ilgili Bakan Soylu’dan açıklama geldi. Bakan Soylu, “Böyle bir kişiyi TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir” diyerek tepki gösterdi.

Bakan Soylu: PKK'nın 150 militanı kaldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Bakan Soylu, dünyada hiçbir ülkenin Türkiye kadar çok terör örgütüyle mücadele etmediğini söyledi. Soylu, 2021 sonu itibariyle PKK’nın yurt içindeki militan sayısının 150 civarında olduğunu aktardı.