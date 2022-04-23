Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, iftar sırasında çocuklarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'nci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.