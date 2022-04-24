Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını cevapladı. Genel seçimlere ilişkin de konuşan Erbakan, adaylarının ikinci tura kalmaması halinde tercih edeceği ismi açıkladı. Fatih Erbakan, "Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır." ifadelerini kullandı.

"TABANIMIZ AÇISINDAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını açıklayan Erbakan, "Biz bu faturanın ortağı olmalıyız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadele ederiz. Seçimlere de gireriz. Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip Bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre kimseye destek vermeyiz deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır." ifadelerini kullandı.

6'LI MASA YORUMU

Erbakan, "91'deki Refah Partisi'nin MÇP ve İDP'nin yaptığı ittifaktan esinlenmiştik. Seçmen tabanı birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesinden sinerji doğabilir diye çağrıda bulunmuştuk. Hala çağrımız geçerlidir. O dönem yüzde 17 oy alınmıştı. Benzemezlerin bir araya gelmesiyle sinerji doğmuyor. 6'lı masada CHP'nin olması, özellikle AK Parti'den kopan, kopmayı düşünen kararsız seçmen için bir bariyer oluyor. CHP, DSP, HDP ile ittifak yapsa daha sinerjik olabilir." dedi.

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