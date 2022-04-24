Türkiye Gazetesi

Türkiye savaşın başladığı ilk günden itibaren Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna hattında silahların susması için yoğun bir diplomasi trafiğine girdi. Rus ve Ukraynalı heyetler hem Antalya’da hem de İstanbul’da bir araya getirilerek ateşkes sağlanması için taraflar müzakerelere masasına oturtuldu.

TÜRKİYE TARAFTSIZ TAVRINI SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dış politikada arabulucu konumu sürdürerek "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" şeklindeki açıklamasıyla Türkiye'nin tarafsız konumunu ilk günden itibaren ortaya koydu. Erdoğan, savaşı bitirmek için savaşın başladığı günden bu yana 20'yi aşkın liderle yüz yüze ve telefonda görüştü. Barış için mekik diplomasini yoğunlaştıran Türkiye çağrılarına devam ediyor.

İNGİLİZLER PROVOKASYON PEŞİNDE

Ancak algı çalışmalarıyla Türkiye savaşta taraf gibi gösterilmeye çalışılıyor. İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşlarından olan The Times gazetesi son yazısında Türkiye’yi hedef aldı. "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi. Füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalışıldığı görüldü.

“RUS FÜZELERİ TÜRKİYE’DEN ATILIYOR” ALGISI

Söz konusu haberde, "Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda." denildi.