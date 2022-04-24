Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler 'Bayram tatili kaç gün olacak' sorusunun cevabına çevrildi. Tatil planı yapmak isteyenler bir an önce resmi bir açıklama gelmesini beklerken, gözler yarın Beştepe'de toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. Vatandaşların '9 günlük tatil' beklentisi karşılık bulacak mı merak konusu olurken, bayram tatiliyle ilgili alınan kararın yarınki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Son olarak 12 Nisan'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmelerin ele alınması beklenirken, milyonların gözü kulağı bayram tatili kararında. Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

5-6 MAYIS İÇİN TATİL BEKLENTİSİ

Ramazan Bayramı 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Kararı, yarınki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

OPERASYONLARDA SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek.

Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

Turizme bayram morali Turizm sektörü, ziyaretçi ülkeler arasında ilk sırada yer alan Rusya ve üçüncü ülke konumundaki Ukrayna arasında başlayan savaş sebebiyle 2022 yılıyla ilgili beklentileri gözden geçirmeye başladı.

Bakan Soylu net konuştu! Suriyelilere bayram izni yok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram için ülkelerine dönen Suriyelilere'de izin verilmeyeceğini açıklayarak "Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler." dedi. Öte yandan Soylu, Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerinin de tespit edildiğini söyledi.