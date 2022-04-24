Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

'MARİUPOL'DEKİ TABLO ÜZÜCÜ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

'GARANTÖRLÜĞE OLUMLU BAKIYORUZ'

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Rusya duyurdu: Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk Rusya, Odessa yakınlarındaki askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen silahların bulunduğu depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını açıkladı.

Ukraynalı askerin hayatını Türk çelik yeleği kurtardı! Görüntüler gündem oldu Ukrayna-Rusya savaşında 2 ay geride kalırken, bölgeden gelen görüntüler savaşın korkunç yüzünü gözler önüne seriyor. Son olarak sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Ukraynalı bir askerin üzerindeki çelik yelek sayesinde hayatta kaldığı görüntülendi. Paylaşımda görülen çelik yeleğin üzerindeki “Dış yüzey” yazısı ise çeleğin Türkiye’den alındığının kanıtı oldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A400 uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları ele alındı.