Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, 2021'deki gibi bu yılda 24 Nisan açıklamasında 1915 Ermeni olaylarına "soykırım" ifadesini kullandı. Biden "24 Nisan 1915'te Osmanlı otoriteleri Ermeni entelektüelleri ve cemaat liderlerini tutukladı. Böylece 20'inci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı" dedi.

Onun bu sözlerine Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanmak iki yüzülülüktür" sözlerini sarf etti.

"TÜRK MİLLETİNİN ELİ TEMİZDİR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Biden'ı kınadı. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları hakkındaki iftirayı tekrarlamak yerine tarihi, arşivlerin şahitliğine ve bilim adamlarına bırakması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti: Tarihi hakikatler, siyasi kararlarla siyasilerin, ülke yöneticilerinin veya ülkelerin açıklamalarıyla ya da ülkelerin Meclislerinin kararlarıyla değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği gibi mahkeme kararlarıyla da değişmez ve değiştirilemez.

1915 olayları hakkında milletimize, ecdadımıza, tarihimize ve devletimize yapılan iftiraları tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyorum. Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez.

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