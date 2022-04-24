Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de iş ve ekonomi dünyasının temsilcileriyle basına kapalı bir araya geldi. Bakan Muş, görüşmenin ardından Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

"DÜNYADA YAŞANILANLAR BİZİ DE ETKİLİYOR"

Muş, burada yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan önemli ekonomik ve siyasi gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğini belirtti. Türkiye'nin dünya ekonomisiyle entegre olmuş, dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinden olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Muş "Dolayısıyla dünyada cereyan eden gelişmeler olumlu seyrediyorsa bizi de olumlu etkiliyor, olumsuz seyrediyorsa bize de etkileri oluyor" dedi.

"DÜNYA, KÜRESEL ENFLASYON YAŞIYOR"

Covid-19 süreci ile Rusya-Ukrayna savaşına değinen Muş "Bütün dünyanın yaptığı gibi 2 yıl boyunca ülke olarak pandemiyle mücadele ettik. Bu tam geride kaldı, akabinde ülkemizin kuzeyinde Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz patlak verdi. Dünyada bu krizin etkileri hissediliyor. Dünya 1970 yılından beri en yüksek küresel enflasyonu yaşıyor. Dolayısıyla ülkemizde de buna benzer bir tablo var" ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZE GÜVENELİM"

Türkiye'nin ekonomisinin geliştiğini ifade eden Bakan Muş, şöyle konuştu: Türkiye'nin ihracatı, dış ticareti, ekonomik aktivitesi, bunun yoğunluğu her geçen gün artıyor. Şunu takdir edersiniz ki dünyayla bu kadar entegre olmuş bir ekonominin ister istemez emtia fiyatlarının, girdi maliyetlerinin , enerji fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir tabloda bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Şu an yaşadığımız fiyatlardaki bu dalgalanmalar, emtiadaki ve enerjideki bu aşırı oynaklıklardan kaynaklı bir sonuç. Bu ilelebet devam edecek bir süreç değil. Elbette bu fiyatlar mutlaka gevşeyecektir ve şu an yaşadığımız bu süreç de sürmeyerek bir neticeye ulaşacaktır. Ülkemize güvenelim. Türkiye'nin geleceği parlaktır, güçlüdür.

Kanada'da enflasyonda son 31 yılın rekorunu kırdı Koronavirüs, Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenler dünya genelinde ekonomik krize sebep oldu. Birçok ülkede enflasyon patlak verdi. Bu ülkeler arasında Kanada da katıldı. Kanada'da yıllık enflasyon yüzde 6,7 ile son 31 yılın rekorunu kırdı.

Biden'dan 'enflasyon ve akaryakıt zamları açıklaması: Putin'i işaret etti Joe Biden, ABD'de son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu söyleyerek, "Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimize ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır" şeklinde konuştu.