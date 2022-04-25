Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Bayram tatili üç gün sürecek ancak perşembe ve cuma günleri de eklenerek 9 güne çıkarılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’yla ilgili son durum değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Türkiye’nin diplomatik çabaları ile savaşın etkileri konuşulacak. Ekonomik gelişmelerin de masada olacağı toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların yanı sıra stokçuluk, fahiş fiyat artışları, temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar ve bunlara karşı alınan tedbirler değerlendirilecek. Yine üzerinde çalışılan Hal, Perakende ve e-Ticaret Kanunu’yla ilgili kabineye bilgi sunulacak.

Bayram tatili kaç gün olacak? Milyonların gözü Kabine toplantısında 'Bayram tatili kaç gün olacak' sorusunun cevabı merakla beklenirken, gözler yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Ekonomi ve dış gündemin yanı sıra toplantıda bayram tatili konusunun da gündeme gelmesi beklenirken, tatil planı yapmak isteyen milyonların gözü Beştepe'den çıkacak kararda.